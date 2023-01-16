«Придется дробить заказы на более мелкие» 4 16.01.2023, 19:51

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Белорусы — про планы властей урезать в пять раз беспошлинные лимиты на посылки из-за границы.

С 1 апреля в Беларуси намерены в пять раз снизить беспошлинные нормы по посылкам из-за границы — до 200 евро и 31 килограмма за одно отправление. «Зеркало» узнало у белорусов, что они покупают в зарубежных интернет-магазинах, насколько это выгодно, а также что они будут делать, если лимиты «урежут».

«Видимо, кому-то на новые коньки с клюшкой не хватает»

Илья (имена героев текста изменены) больше 10 лет делает покупки через маркетплейсы AliExpress и Joom. На вопрос об экономии на таких покупках мужчина отвечает коротко: «Не было бы выгодно — не покупал бы». Раньше заказы он оформлял чаще, потому что необлагаемый пошлиной лимит посылки был всего 22 евро и весом до 10 кг, но количество бандеролей в месяц не ограничивали.

— Конечно, хорошие вещи не могут быть дешевыми, но все равно получается выгодно. Беру очень много мелочевки типа разных лампочек, аксессуаров для смартфонов, рыбалки — все это в разы дешевле, чем у нас. Делаю и покупки подороже. Правда, есть и минус — долгое ожидание доставки, — рассказал Илья.

Из недавних дорогих своих приобретений мужчина назвал планшет Blackview Tab 13 за 160 долларов (416 рублей по курсу Нацбанка Беларуси. — Прим. ред.). Сейчас его цена в Беларуси — 692 рубля. На Joom он купил за 18 рублей 80 копеек клавиатуру для Smart TV, в Беларуси такая же продается за 51 рубль. Еще была селфи-палка, она же и штатив для смартфона, за 24 рубля, белорусский продавец реализовывал похожую за 45 рублей. Также Илья покупал две акустические колонки: одну на 5 Вт, она обошлась 69 рублей, вторую на 10 Вт — за 130 рублей в пересчете.

— Цена на первую колонку у нас начинается от 100 рублей, а с характеристиками той, что подороже, я у нас не встречал. На Amazon такая была даже дешевле, но этот товар очень дорогая доставка была.

Новость о том, что с 1 апреля намерены урезать лимиты для беспошлинных посылок из-за границы, Илью немного огорчила, даже несмотря на то, что на разрешенные сейчас 1000 евро он покупок не делал. Он не исключает, что мог решиться на покупки свыше 200 евро, тогда в лимит он не впишется.

— Все, что выше лимита, облагается зверским налогом. Зачем это? Видимо, кому-то на новые коньки с клюшкой не хватает…

Напомним, если не вписаться в установленные беспошлинные лимиты, то надо платить 15% от суммы превышения, но не меньше 2 евро за 1 килограмм веса.

«Если потребуется что-то очень важное и нужное, то лимит не остановит»

Маргарите около 50 лет, и раньше она по привычке, выработанной годами жизни без интернета, искала нужные товары в магазинах. Ей хотелось посмотреть и пощупать вещь, а если она понравится, то и купить. Однако женщина начала часто сталкиваться с проблемами по ассортименту, бывало, что товар, который она себе представляла, найти вообще не удавалось.

— От многих знакомых слышала, мол, «дешевле на AliExpress купить». Поэтому четыре месяца назад я тоже решила попробовать такие покупки, — вспоминает Маргарита.

Сперва ее заинтересовали игрушки для кошек, которых у нее несколько. На «алике» она нашла ароматизированных рыбок из велюра за 2,1−2,5 рубля за штуку, у на таких в продаже нет. «Махалочка» из пластика обошлась ей 4,43 рубля, причем подобную она раньше покупала в зоомагазине за 8,8 рубля.

Эту кожаную сумку с гравировкой читательница приобрела за 148,48 рубля. Фото предоставлено героиней материала

— Сейчас ассортимент зоомагазинов представлен одноразовой пластмассой с перьями за 6−7 рублей, а более крепкие и красивые стоят уже 12−15 рублей. Так за 12,48 рубля я нашла на AliExpress целый комплект: «махалочка» и 10 съемных насадок к ней.

Потом Маргарита заказала некоторые вещи и для себя. Например, чехол-книгу для телефона из кожзама за 12,78 рубля. В Минске подобные продают по 25 рублей. Особенно ее порадовал ЖК-дисплей для телефона.

— В мастерской мне озвучили цену ЖК-дисплея для телефона вместе с ремонтом — 290 рублей. Я подозреваю, что когда ко мне придет новый экран за 31,27 рубля, то ремонт телефона обойдется мне значительно дешевле.

Из более дорогих вещиц женщина заказала стабилизатор для телефона за 129,96 рубля, кожаную сумку ручной работы с гравировкой за 148,48 рубля. Минчанка не знает, сколько такой аксессуар стоит в наших магазинах, но она убеждена, что выйдет дороже в 2,5−3 раза.

— Сейчас я вмещаюсь в лимит посылок по весу и стоимости. Но думаю, если бы мне потребовалось что-то очень важное и нужное, то с учетом существенной разницы в ценах с AliExpress и в магазинах Беларуси, то меня этот лимит не остановил бы, заплатила пошлину.

«Придется дробить заказы, но это все равно будет значительно выгоднее»

Денис с 2013 года покупает товары через EBay, Amazon и другие площадки. В основном это одежда и обувь, но в последние годы мужчина начал приобретать там «практически все» — от предметов гигиены до бытовой техники.

— С началом войны в Украине появились ограничения в виде санкций США (а это основной регион заказов), они солидно урезали ассортимент. Запретили к пересылке не только электронику, но и некоторые вещи, к примеру, рюкзаки, косметику и даже постельное белье. Исхитриться можно, указав в декларации вещь другим наименованием, но это риск, — рассказал мужчина.

Чаще всего Денис заказывает вещи в лотах, один включает несколько вещей, за которые продавец назначает цену. По наблюдениям собеседника, общая цена лотов в несколько раз меньше цен в американских розничных магазинах.

— Если сравнивать с ценами у нас, то одни только кроссовки выходят в Lamoda стоят 519 рублей. Такие же лежали в лоте за 65 долларов (169 рублей), в нем были шорты, футболка, кроссовки и байка из достаточно дорогой коллекции бренда.

Собеседник считает возможное повышение лимитов на посылки «глупой идеей». По его мнению, так власти хотят стимулировать внутренний рынок и производство, мол, раз нет чужого — надо покупать свое.

— В текущие лимиты попасть очень просто. В дальнейшем, если правила игры изменятся кардинально, придется дробить заказы на более мелкие. Не так приятно с точки зрения стоимости доставки, но это все равно будет значительно выгоднее, — убежден Денис.

«На барахолке бэушку продают дороже, чем на «алике»

Андрей увлекается фотографией, поэтому ему необходимы различные аксессуары для фотосъемки. Много таких товаров он купил на AliExpress: переходники, пульты, болты, винты, крепежи, все для очистки и прочее. Мужчина подсчитал, что разница на некоторые товары в цене доходит иногда до 6−7 раз.

Также Андрей покупал браслеты для умных часов Garmin, платил за один около 10 долларов (26 рублей), а в Беларуси такие стоят 140−170 рублей. Приобретал он товары для велосипеда — сумки, фонари, лампочки, для гаджетов — кабели и переходники.

— Обычно я покупаю что-то недорогое, за 25−30 долларов товары приобретал очень редко. За примерно шесть лет я потратил около 1400 долларов, — рассказал Андрей.

Но читатель говорит, что при шоппинге на AliExpress цены все же нужно изучать и сравнивать с нашими. Бывало, что какие-то товары стоили там 15 долларов, а в Беларуси они были по 16−17 долларов. При такой небольшой разнице Андрей покупал вещь на родине.

— Однако обычно у нас на барахолке бэушку продают дороже, чем новую вещь на «алике». Например, рельсы-направляющие для макросъемки продавали на «Куфаре» за 110 рублей, в Минске в фотомагазине они 99 рублей, а на «али» были за 23 доллара (59 рублей). При этом эти рельсы — китайский бренд.

Если повезет, то посылка придет за месяц, но бывало, что они шли 2−3 месяца. По мнению Андрея, самое плохое не это, а поход на почту, где иногда надо стоять в очереди по полтора часа.

— AliExpress — полезная штука. Но я не понимаю их логистики. Вроде бы у них есть склады в России, однако бывает, что нам товар не доставляется. Иногда один и тот же товар с доставкой в РФ стоит, например, около 60 долларов, а в Беларусь цена уже в два раза выше.

Собеседник говорит, что в действующие лимиты он вписывается. Если их урежут, то покупать он будет реже и то, что необходимо в первую очередь. Но в целом от изменений, как он говорит, ему будет хуже: что-то придется покупать дороже, а какой-то товар купить не получится вообще.

«В наших магазинах очень большая наценка»

Вячеслав на AliExpress покупает всякую расходную мелочевку к технике или для дома: защитные стекла, пленки и чехлы на телефон, зарядные устройства, интерьерные украшения.

— На такие вещи в наших магазинах очень большая наценка, в 3−4 раза — это для нашей торговли нормальная ситуация. Поэтому проще подождать около месяца и купить гораздо дешевле. Только надо продумывать заранее, когда хочешь что-то получить, — поделился информацией читатель.

Мужчина не переживает из-за того, что весной урежут лимиты на зарубежные посылки. Обычно семья заказывает товары недорогие, они никогда не превышали действующих ограничений. Поэтому он убежден, что грядущие изменения на них никак не отразятся.

Максим приобретал на AliExpress компьютерные комплектующие и принадлежности. Недавно ему пришла основа для будущего персонального компьютера — процессор Ryzen, материнская плата ASUS и оперативная память.

— Я купил их за 316 долларов, тогда это было 874 рубля (сейчас стоимость покупки 823 рубля. — Прим. ред.). Если сейчас посмотреть по декабрьским ценам, то этот набор мне обошелся бы в 1123 рубля, поэтому и сделал заказ не думая.

Максим говорит, что покупка вышла бы 750−800 рублей, если он оформлял ее в ноябре в «черную пятницу».

— То, что лимиты урезают до 200 евро, это не есть хорошо. Если решишь купить что-то свыше этой суммы, а посылка придет после 1 апреля, то попадешь на дополнительный сбор. Но радует, что хоть к 22 евро не уменьшают, как было раньше, там приходилось сильно крутиться. А урезают лимиты для того, наверное, чтобы больше покупали товаров в Беларуси.

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