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Украинские пограничники назвали количество находящихся в Беларуси российских военных

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  • 16.01.2023, 20:02
  • 5,586
Украинские пограничники назвали количество находящихся в Беларуси российских военных

Цифра ежедневно меняется.

На территории Беларуси находится около 11 тысяч российских военных. Однако их количество периодически меняется.

Об этом сказал глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир общенационального телемарафона.

По его словам, пограничники не фиксируют увеличение группировок российских и белорусских войск в непосредственной близости от границы Украины.

«На сегодняшний день количество войск РФ на территории Беларуси составляет порядка 11 тысяч военнослужащих. Однако данная цифра ежедневно меняется из-за того, что сейчас как раз происходит ротация подразделений РФ, а именно 2-я мотострелковая дивизия выходит на территорию России в Воронежскую и Белгородскую области, а ей на замену приходит 6-я мотострелковая дивизия. Поэтому каждый день цифра меняется, но мы это держим на постоянном контроле», - сообщил Дейнеко.

В то же время, украинские военные ни на мгновение не прекращают работы по инженерному обустройству границы на участке с Беларусью.

«Эти работы продолжаются и сейчас. Потому что наша главная задача — быть способными действовать в ответ на возможные угрозы. Не надо недооценивать врага. Поэтому ГНСУ вместе с другими составляющими Сил обороны Украины проводит такие мероприятия. Мы в постоянной готовности», - заверил Дейнеко.

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