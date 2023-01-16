Украинские пограничники назвали количество находящихся в Беларуси российских военных

Украинские пограничники назвали количество находящихся в Беларуси российских военных2
- 16.01.2023, 20:02
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Цифра ежедневно меняется.
На территории Беларуси находится около 11 тысяч российских военных. Однако их количество периодически меняется.
Об этом сказал глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир общенационального телемарафона.
По его словам, пограничники не фиксируют увеличение группировок российских и белорусских войск в непосредственной близости от границы Украины.
«На сегодняшний день количество войск РФ на территории Беларуси составляет порядка 11 тысяч военнослужащих. Однако данная цифра ежедневно меняется из-за того, что сейчас как раз происходит ротация подразделений РФ, а именно 2-я мотострелковая дивизия выходит на территорию России в Воронежскую и Белгородскую области, а ей на замену приходит 6-я мотострелковая дивизия. Поэтому каждый день цифра меняется, но мы это держим на постоянном контроле», - сообщил Дейнеко.
В то же время, украинские военные ни на мгновение не прекращают работы по инженерному обустройству границы на участке с Беларусью.
«Эти работы продолжаются и сейчас. Потому что наша главная задача — быть способными действовать в ответ на возможные угрозы. Не надо недооценивать врага. Поэтому ГНСУ вместе с другими составляющими Сил обороны Украины проводит такие мероприятия. Мы в постоянной готовности», - заверил Дейнеко.