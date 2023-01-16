МИД Польши назвал суд над Почобутом элементом антипольской кампании 16.01.2023, 20:05

Варшава призвала освободить политзаключенного журналиста.

Министерство иностранных дел Польши прокомментировало начало суда над журналистом Анджеем Почобутом и назвало судебный процесс одним из элементом антипольской кампании. В своем заявлении ведомство призвало освободить Анджея Почобута и правозащитника Алеся Беляцкого.

«Анджей Почобут находится под стражей с марта 2021 года, обвинения против него не соответствуют действительности и политически мотивированы. По мнению МИД, арест и суд над Анджеем Почобутом являются еще одним проявлением инструментального использования системы правосудия вопреки всем демократическим стандартам и одним из элементов антипольской кампании, проводимой белорусскими властями», — говорится в заявлении.

МИД Польши призвали освободить Почобута и снять обвинения с него и председателя «Союза поляков Беларуси» Анжелики Борис. Также Польша призывает освободить нобелевского лауреата Алеся Беляцкого и «всех других людей, работающих над построением демократической, суверенной и независимой Беларуси».

Напомним, 16 января в Гродненском областном суде началось закрытое разбирательство по делу журналиста, члена Союза поляков Беларуси Анджея Почобута. Его судят по статьям о призывах к санкциям и разжигании розни.

Анджей Почобут находится за решеткой с 25 марта 2021 года. Вместе с ним были задержаны и другие активисты Союза поляков Ирена Бернацкая, Мария Тишковская, Анна Панишева и Анжелика Борис.

В июне того же года троих из пятерых задержанных (Панишеву, Тишковскую и Бернацкую) выслали в Польшу. Анджей Почобут и Анжелика Борис от освобождения в обмен на депортацию отказались. Журналист находится в заключении до сих пор, а вот главу Союза поляков Беларуси Анжелику Борис 25 марта 2022-го выпустили из СИЗО под домашний арест — за решеткой она провела год.

Осенью КГБ внес Почобута в перечень «лиц, причастных к террористической деятельности». Правозащитники признали журналиста политическим заключенным.

В МИД Польши ранее заявили, что для его освобождения предпринимаются в том числе непубличные шаги.

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