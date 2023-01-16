Генштаб ВСУ: Угроза ударов по Украине с территории Беларуси растет 6 16.01.2023, 20:12

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Под видом совместных учений РФ усилила свою авиационную группировку в Беларуси.

Угроза нанесения ударов по Украине с территории Беларуси возросла. Об этом проинформировал 16 января в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

«16 января поблизости от украинской границы начались совместные летно-тактические учения авиационных подразделений вооруженных сил Республики Беларусь и России, входящих в региональную группировку войск, с привлечением боевых самолетов обеих стран. Таким образом, под видом совместных учений противник усилил боевую авиационную группировку в Беларуси. Учитывая это, растет угроза нанесения ракетно-авиационных ударов именно из воздушного пространства Беларуси», – говорится в сообщении.

В Генштабе ВСУ отметили, что на волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях «обстановка без существенных изменений, наступательных группировок противника не обнаружено».

«В то же время танковым, минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы более 30 населенных пунктов. Среди них Ветеринарное, Зеленое, Терновая, Старица, Вильча, Бударки и Тополи Харьковской области и Середина Буда, Поповка, Павловка и Кондратовка Сумской области», – объяснили в ВСУ.

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