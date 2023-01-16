В Гродно начинают реконструировать царские казармы под жилье 1 16.01.2023, 20:25

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Потолки в квартирах будут по четыре метра.

Гродно не раз удивлял нас интересными жилыми проектами: сердце любого белоруса будет биться учащенно при виде этого элитного дома с ценой метра около $1000 по курсу, а любители околозагородного формата не могут не оценить просторные таунхаусы за $87 000 в эквиваленте. И, похоже, самый романтичный город страны не собирается сбавлять обороты. Совсем скоро компания «Полесьежилстрой» возьмется за реконструкцию бывших царских казарм, которые расположены в начале улицы Щорса, пишет «Онлайнер».

Невысокие вытянутые здания, когда-то служившие общежитиями, застройщик, на удивление, решил не сносить, а, осовременив, превратить в жилые дома. Ранее сообщалось, что проект сможет нас удивить: в стандартных зданиях расширят оконные проемы, сделают французские балконы, откроют аутентичную кирпичную кладку. При этом потолки в квартирах будут по 4 метра!

И вот от слов застройщик переходит к делу. Сегодня в своем телеграм-канале «Полесьежилстрой» сообщил подробности масштабного проекта. Так, известно, что в бывшей казарме по Щорса, 2 появится 30 квартир, а в здании под номером 4 — 44. Причем в «четверке» над вторым этажом планируется мансарда, также жилая. Квартиры будут одно-, двух- и трехкомнатные.

Обращают на себя внимание планировки: привычных нам балконов в квартирах не будет — повезет только первому жилому этажу дома №4. Проектировщики идут в ногу со временем, поэтому обещают как студии по 28 «квадратов», так и полноценные трешки общей площадью более 70 метров.

Для каждой квартиры предусмотрят одно парковочное место. В частности, под парковку переоборудуют цокольный этаж. Такие подземные гаражи будут рассчитаны на 24 машино-места. Остальные 50 мест будут находиться снаружи на парковках рядом с домами.

Внутренний дворик сделают закрытым, авто не смогут туда заезжать и уж тем более парковаться. Там разместят детские игровые площадки и велопарковку. Завершатся работы благоустройством и озеленением территории.

Цены на жилье застройщик пока не сформировал, но предупредил, что машино-место будут входить в общую стоимость квадратного метра. К работам строители приступят в скором времени, начнут, как водится, с разрушения — демонтируют все лишнее (в том числе старые перекрытия). Масштаб изменений, безусловно, глобальный: предстоит «навести» новые перекрытия, возвести стены из газосиликата, надстроить мансарду.

— Стоимость квадратного метра, скорее всего, будет известна уже весной. Завершить реконструкцию планируем к новому году, чтобы порадовать дольщиков. Все новости будем публиковать в первую очередь в своем телеграм-канале, так что следите, — советуют в отделе продаж.

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