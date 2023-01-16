На севере Киевской области создают минные поля 3 16.01.2023, 20:38

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Видео.

Силы обороны наращивают систему инженерных заграждений на севере Киевской области, граничащей с Беларусью. Об этом начальник штаба – заместитель командующего Сухопутными войсками Вооруженных с Украины Александр Павлюк сообщил 16 января в Facebook.

Он опубликовал видеосюжет Военного телевидения Украины о работе саперно-инженерных подразделений.

В сюжете военнослужащий Евгений Кебал рассказывает, что защитники создают минные поля на севере Киевской области.

«Создаются противотанковые минные поля на танкодоступных участках местности и вероятных путях продвижения противника вглубь нашей территории», – отметил военнослужащий.

Цель таких работ – недопущение быстрого вклинивания противника в боевые порядки украинских подразделений, говорится в сюжете.

Telegram-канал Ukraine NOW, ссылаясь на Павлюка, сообщил, что лесополосы и дороги на севере Киевской области почти полностью заминированы.

Инженерные и фортификационные сооружения активно строят также в Ровенской области, сообщала областная администрация. «Все 229 км с Республикой Беларусь укрепляются настолько, чтобы российские войска не смогли пройти вглубь нашего региона, если власти Беларуси разрешат им начать наступление», – отметил руководитель ОВА 15 января.

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