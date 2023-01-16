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В Беларуси перестанут испытывать косметику на животных

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  • 16.01.2023, 20:58
В Беларуси перестанут испытывать косметику на животных
иллюстрационное фото

Об этом сообщил Госстандарт.

В Беларуси вводятся семь межгосударственных стандартов по определению токсикологических показателей ингредиентов, входящих в состав парфюмерно-косметической продукции, без использования животных. Об этом сообщил Госстандарт.

Уточняется, что два из этих документов уже начали действовать с 1 января. С июня будет введено еще пять.

Также в Госстандарте отмечают, что «применение новых стандартов, основанных на анализе токсикологических показателей косметических ингредиентов, позволит испытывать всю парфюмерно-косметическую продукцию альтернативными методами».

Это должно снизить для Беларуси технические барьеры для поставок на рынки стран, в которых запрещена реализация готовой парфюмерно-косметической продукции, ингредиенты которой или их комбинации испытывались на животных.

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