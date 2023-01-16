Великобритания передаст Украине крупнейший пакет военной помощи 6 16.01.2023, 21:01

1,904

Бен Уоллес

В него войдут танки, гаубицы и бронетранспортеры.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес 16 января, выступая в Палате общин, объявил о предоставлении Украине крупнейшего пакета оборонной помощи от страны, сообщает Sky News.

Как сказал Уоллес, в этот пакет вошли анонсированные ранее британским правительством 14 танков Challenger 2 и 30 гаубиц AS90.

Он подчеркнул, что Британия станет первой страной, которая предоставит Украине основные боевые танки западного образца.

Эти танки Украина получает на безвозмездной основе, добавила пресс-служба минобороны Британии в Twitter и опубликовала видео, демонстрирующее, как «Challenger 2 делает то, что умеет лучше всего».

The Challenger 2 is the latest piece of military equipment the UK is donating to support Ukraine. Read more about it here 👇 pic.twitter.com/Ejg1hnkiuq — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) January 16, 2023

Кроме того, как пишет Reuters, Уоллес сказал, что в этот пакет помощи вошли сотни бронированных машин, в том числе бронетранспортеры «Бульдог», ракеты к реактивным системам залпового огня, ракеты для систем ПВО и беспилотники.

Также о предоставлении Украине этого пакета помощи заявил в Telegram лава Офиса президента Украины Андрей Ермак. По его данным, предусмотрена поставка 100 единиц бронетехники. В правительстве Соединенного Королевства сообщали 14 января, что танки отправятся в Украину в ближайшие недели.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».