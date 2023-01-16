Беларусь и РФ исключили из списка стран-вещателей Олимпийских игр ближайших десяти лет 10 16.01.2023, 21:21

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Из-за войны в Украине.

Международный олимпийский комитет 16 января объявил результаты тендера на трансляцию Олимпийских игр 2024−2032 годов на территории Европы. Эксклюзивные права транслирования получили Европейский вещательный союз (EBU) и компания Warner Bros. Discovery. Но в Беларуси и России, похоже, официальных трансляций Олимпиад не будет, пишет «Зеркало».

МОК объявил свой тендер 24 февраля 2022 года. EBU и Warner Bros. Discovery подавали совместную заявку и оказались победителями. Они организуют телевещание игр в 49 странах Европы через телекомпании, входящие в EBU, а Warner Bros. Discovery будет ответственна за стриминг Игр на цифровых платформах, в первую очередь на своем сервисе HBO.

Первоначально в списке стран-вещателей были и Россия с Беларусью. Но после начала войны их исключили из тендерного процесса. Соответственно, российские и белорусские телеканалы и сервисы не получат официального права на вещание Игр — во всяком случае, пока.

В период, на который EBU и Warner Bros. Discovery получили эксклюзивные права на трансляцию, попадают Олимпиада-2024 в Париже, зимние Игры-2026 в Лондоне, Олимпиада 2028 года в Лос-Анджелесе, зимние Игры 2030 года и летние 2032 года в Брисбене.

Напомним, еще летом 2021 года Европейский вещательный союз приостановил членство Белтелерадиокомпании из-за показа в эфире видео, на которых задержанные дают признательные показания под принуждением, и из-за ухудшения ситуации со свободой слова в Беларуси.

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