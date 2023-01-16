В Украину приехала замгоссекретаря США 16.01.2023, 21:31

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Венди Шерман

Делегацию из США проинформировали об актуальной ситуации на фронте.

В Украину приехала делегация из США во главе с заместителем госсекретаря США Венди Шерман.

Об этом сообщает Офис президента Украины 16 января.

Глава Офиса президента Андрей Ермак провел для делегации брифинг, посвященный противостоянию Украины полномасштабному вторжению России. Он рассказал об основных событиях, которые происходят в Украине и вокруг ее границ из-за агрессии РФ, и поблагодарил США за поддержку Украины.

«Украинцы никогда не забудут о той помощи и поддержке, которую предоставляют нам США, американский народ, правительство, Президент и Конгресс», – сказал он.

Во время брифинга представители украинской разведки и командующие войсками оперативных направлений проинформировали делегацию из США об актуальной ситуации на фронте и потребности подразделений сил обороны.

Также американская делегация заслушала доклады о работе ПВО по отражению ракетных атак РФ и последствия ракетных попаданий во время новогодних праздников и 14 января и обсудили вопрос о восстановлении поврежденных энергообъектов и мерах, принимаемых для их защиты от воздушных атак россиян.

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