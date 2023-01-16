Данилов: Россияне попробуют сделать крайний рывок 5 16.01.2023, 21:44

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Алексей Данилов

Они к этому готовятся.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что Россия готовится к «крайнему рывку» на фронте. Об этом он сказал в интервью на телемарафоне, передает liga.net.

Комментируя военную помощь, которую Украине оказывают страны-партнеры, Данилов выразил уверенность, что «будет ускорение».

«Потому что понимаем, что происходит в России. Понимаем, что у них будет попытка сделать так называемый крайний рывок. Они к этому готовятся», – сказал Данилов.

Он выразил уверенность, что именно с этим связаны кадровые рокировки в российском командовании.

«Использовали «Вагнера», использовали «кадыровцев», сейчас идет на замену российская армия. Это дает нам основания считать, что назначение Герасимова – это у них уже последний звонок. После этого уже не на кого будет менять, не на кого будет списывать те поражения, которые они обязательно получат на нашей территории. Потому они к этому готовятся, и мы должны к этому готовиться», – заявил Данилов.

Секретарь СНБО не стал прогнозировать, когда именно россияне попытаются сделать этот «последний рывок» – подчеркнул, что Украина должна готовиться каждый день.

Он также отметил, что подготовка к новой волне мобилизации в РФ – это вызов для Украины, хотя мобилизация там и не прекращалась.

«Нам не нужно пренебрежительно к этому относиться. Еще раз говорю: у них будет желание сделать попытку наступления», – сказал Данилов.

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