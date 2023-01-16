В Варшаве может появиться белорусская школа 1 16.01.2023, 21:50

Белорусы собирают подписи.

В Варшаве может появиться белорусская школа, но для этого нужно за неделю собрать как можно больше подписей.

Как сообщает Рух Беларускай Салідарнасці, появилась возможность подать заявку на получение здания для беларусской школы (1-8 класс).

Белорусов призывают поставить подписи с 16 по 21 января в офисе «Беларускай Салідарнасці» или самостоятельно скачать бланк и собрать подписи у друзей и знакомых. Подписи принимаются только от белорусов, проживающих в Варшаве.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».