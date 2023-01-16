Глава Минобороны Британии о передаче Украине танков: Это позволит перейти к изгнанию войск РФ 3 16.01.2023, 21:58

2,042

Лондон направит эскадрон танков Challenge 2 с бронированными ремонтно-эвакуационными машинами.

Решение Великобритании направить Украине танки Challenger 2 является выверенным ответом на растущую агрессию России и неизбирательные бомбардировки.

Об этом заявил министр обороны Бен Уоллес во время выступления в парламенте, пишет The Guardian.

«Сегодняшний пакет поможет ускорить завершение путинской оккупации и всей ее жестокости и гарантировать, что в 2023 году и далее, если это необходимо, Украина сохранит свой импульс, поддерживаемый международным сообществом, которое более чем когда-либо убеждено в том, что незаконное и неспровоцированное вторжение Путина провалится», - сказал Уоллес.

По его словам, международная поддержка Украины не является «нападением на Россию или организованной НАТО агрессией, не говоря уже о войне через посредников».

Объявляя о том, что он назвал «самым важным пакетом боевых действий на сегодняшний день для ускорения успеха Украины», Уоллес подтвердил, что Великобритания направит эскадрон танков Challenge 2 с бронированными ремонтно-эвакуационными машинами.

«Сегодняшний пакет — это важное увеличение украинских возможностей. Это означает, что они могут перейти от сдерживания к изгнанию российских войск с украинской земли. Президент Путин не может победить, но он также уверен, что сможет продолжать сеять это бессмысленное насилие и человеческие страдания до тех пор, пока его силы не будут выбиты с оборонительных позиций и изгнаны из страны», - сказал министр.

По его словам, союзники Украины должны «ускорить наши коллективные усилия, чтобы резко, экономически и в военном отношении сохранить давление» на президента Владимира Путина.

Уоллес приветствовал решение французского правительства направить в Украину легкие боевые танки AMX 10-RC, а также новый пакет вооружений США, который будет включать около 50 боевых машин Bradley.

По его словам, эти вклады «важны сами по себе», но они также представляют собой часть международных усилий, которые «в совокупности дают эффект увеличения силы».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».