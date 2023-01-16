Сыгравший в фильме «Жыве Беларусь!» актер Кот заменит уволенного из МХТ за антивоенные высказывания Назарова 3 16.01.2023, 22:10

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Анатолий Кот

В 2020 году белорусский актер выступал против насилия со стороны лукашистов.

Народного артиста России, звезду сериала «Кухня» и множества фильмов Дмитрия Назарова уволили из российского МХТ имени Чехова за антивоенные высказывания. Анатолий Кот заменит его в одной из ролей, а именно — Воланда в спектакле «Мастер и Маргарита». В 2020 году белорусский актер выступал против насилия со стороны силовиков.

Народного артиста России Дмитрия Назарова и его жену, заслуженную артистку России Ольгу Васильеву уволили из МХТ имени Чехова. Об этом 14 января РБК сообщил заместитель директора театра по связям с общественностью Вадим Верник.

По словам Верника, у Назарова «состоялся разговор» с Хабенским, по итогам которого было принято это решение. Других подробностей увольнения артиста нет.

Накануне вечером «Московский комсомолец» писал, что Назарова уволили из-за его высказываний против войны в Украине и «антироссийских настроений». После 24 февраля Назаров публиковал на своем ютуб-канале ролики с антивоенными стихами и песнями.

В МХТ имени Чехова Дмитрию Назарову быстро нашли замену. По крайней мере, в одной из ролей.

«29 января роль Воланда в спектакле „Мастер и Маргарита“ впервые исполнит Анатолий Кот», — говорится в сообщении театра.

В 2020 году Анатолий Кот в интервью «Радио Свобода» советовал всем белорусским милиционерам, бойцам ОМОНа, военнослужащим внимательно перечитать присягу. По его мнению, генералу, отдающему позорные приказы хватать людей, есть что терять — деньги, власть: «Но я очень боюсь, что ребята в погонах не обрызгают себя кровью своих сограждан, чтобы потом не было слишком поздно. Потому что они не выпьют столько водки, чтобы заглушить остатки совести или боль в сердце».

49-летний Анатолий Кот с 2004 года живет и работает в Москве. До 2022 года он служил в Московском драматическом театре под руководством Армена Джигарханяна, а не так давно перешел в Театр сатиры.

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