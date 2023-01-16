Министр обороны Британии призвал Германию разрешить поставку танков Leopard Украине

Министр обороны Британии призвал Германию разрешить поставку танков Leopard Украине6
- 16.01.2023, 22:21
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Уоллес напомнил, что Польша и Финляндия хотят передать несколько танков.
Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес призвал Германию разрешить поставку танков Leopard в Украину.
Об этом сообщает The Guardian.
Уоллес напомнил, что Польша и Финляндия хотят передать несколько Leopard Украине.
«Это в настоящее время зависит от решений правительства Германии: не только будут ли немцы поставлять свои Leopard, но и будут ли они давать разрешения другим. Я бы призвал своих немецких коллег сделать это», — сказал министр во время выступления в британском парламенте.