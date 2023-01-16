Министр обороны Британии призвал Германию разрешить поставку танков Leopard Украине 6 16.01.2023, 22:21

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Бен Уоллес

Уоллес напомнил, что Польша и Финляндия хотят передать несколько танков.

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес призвал Германию разрешить поставку танков Leopard в Украину.

Об этом сообщает The Guardian.

Уоллес напомнил, что Польша и Финляндия хотят передать несколько Leopard Украине.

«Это в настоящее время зависит от решений правительства Германии: не только будут ли немцы поставлять свои Leopard, но и будут ли они давать разрешения другим. Я бы призвал своих немецких коллег сделать это», — сказал министр во время выступления в британском парламенте.

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