К Полине Шарендо-Панасюк не пустили адвоката 2 16.01.2023, 22:33

Полина Шарендо-Панаск

О политзаключенной нет никакой информации уже месяц.

К политзаключенной Полине Шарендо-Панаск не пустили адвоката. Об этом сообщил муж политзаключенной.

«Адвокат Полины специально приехал из Бреста в колонию Гомельской области, чтобы встретиться с ней, но получил отказ. Якобы Полина должна была написать заявление о том, что она хочет встретиться с адвокатом, и это стандартная отговорка. К таким моментам Полина подходит ответственно, и все заявления написаны заранее.

Известно, что в новогоднюю ночь Полину поместили в ШИЗО, и время, проведенное там, не входит в время, проведенное в ПКТ. А на самом деле Полина может находиться в изоляторе камерного типа гораздо дольше тех шести месяцев, которые ей прописали», — рассказал в интервью «Белсату» муж Полины Андрей Шарендо.

Полина находится в женской исправительной колонии №24 (Заречье). В прошлом году судья Николай Круподеров добавил к ее основному сроку еще 1 год лишения свободы.

Полина находится в плену уже более двух лет. Судья Евгений Бреган приговорил ее к 2 годам лишения свободы по 3 статьям УК.

У Полины двое маленьких сыновей, которых сейчас воспитывает отец за границей.

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