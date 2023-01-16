Independent: Зеленский пережил более 12 попыток покушения 16.01.2023, 22:41

Владимир Зеленский

Помогло ЦРУ.

Президент Украины Владимир Зеленский с начала полномасштабного вторжения России пережил более 12 попыток покушения. Часть помогло предотвратить Центральное разведывательное управление США.

Об этом сообщает Independent.

Как отмечает издание, публицист Крис Уиппл в своей книге «Борьба всей жизни: внутри Белого дома Джо Байдена» утверждает, что в период перед полномасштабным вторжением в Украину с тайным визитом прибыл Уильям Бернс.

В книге сказано, что президент США Джо Байден поручил Бернсу рассказать Зеленскому «точные детали заговоров россиян».

«Это сразу же привлекло внимание Зеленского, он был ошеломлен и потрясен этой новостью», - приводит Independent цитату из книги Уиппла.

В издании добавляют, что всего с начала войны Зеленский пережил более 12 попыток покушения, но как минимум две из этих историй успеха произошли благодаря американским разведданным, которые Бернс раскрыл во время визита в Киев.

«Эти сведения были настолько подробными, что помогли силам безопасности Зеленского предотвратить два отдельных покушения на его жизнь со стороны России», - пишет Уиппл.

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