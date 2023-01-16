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В Бердянске погиб один из главных коллаборантов города

  • 16.01.2023, 22:51
В Бердянске погиб один из главных коллаборантов города
Алексей Кичигин

Алексей Кичигин предал Украину еще в 2014 году.

В оккупированном Бердянске вечером понедельника, 16 января, было слышно несколько взрывов. Предварительно известно об одном погибшем.

Об этом заявила глава Бердянской городской военной администрации Виктория Галицына, передает «Суспильне».

По словам Галицыной, от трех до пяти взрывов было слышно около 18:50.

«Орковское ПВО пыталось работать, но ничего не получилось», - сказала она.

Также по ее информации в результате взрывов погиб коллаборант Алексей Кичигин.

«По нашим данным, «глава районной администрации «Кичигин погиб», - заявила Галицына.

По данным телеграмм-канала «Бердянск сегодня», Кичигин предал Родину еще в 2014 году. После захвата города оккупантами в 2022 году сразу вернулся и начал бороться за власть. После подрыва авто предыдущего коменданта Артема Бардина он фактически управлял городом.

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