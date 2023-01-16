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Пентагон: США осознают потребность Украины в дальнобойных системах

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  • 16.01.2023, 23:08
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Пентагон: США осознают потребность Украины в дальнобойных системах

Киев и Вашингтон обсуждают возможные поставки.

США осознают потребность Украины в дальнобойных системах, способных поражать объекты противника за линией фронта. Об этом заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Каль заявил во время общения с журналистами в Киеве 16 января, пишет «Европейская правда».

«Что касается дальнобойных систем, так называемых ATACMS, то мы и дальше слышим заинтересованность [Украины] в этих системах» , – отметил чиновник.

Он считает, что «полезно не сосредотачиваться не столько на этой конкретной системе, сколько на необходимости поражать более дальние цели».

«Не буду вдаваться в подробности, но скажу: мы осознаем эту потребность в нынешнем статусе, и мы обсуждаем то, как Украине справиться с этим вызовом. Не буду уточнять, о каких системах может идти речь, но продолжим соответствующий диалог с украинскими коллегами», – добавил Каль.

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