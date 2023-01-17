Пентагон: Россия просит у Ирана и КНДР ракеты 17.01.2023, 0:59

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Россия испытывает настоящий дефицит в собственных ракетных способностях и беспилотниках.

Кремль продолжает просить у Ирана и Северной Кореи ракеты, поскольку испытывает настоящий дефицит в собственных ракетных способностях и беспилотниках. В связи с этим Соединенные Штаты ожидают углубления отношений Москвы с Тегераном и Пхеньяном.

Об этом заявил заместитель министра обороны по политическим вопросам Колин Кал, сообщает «Укринформ».

Он отметил, что ожидает продолжения подобных шагов рф.

«Откровенно говоря, это сигнал отчаяния России, что они обращаются к Ирану и Северной Корее. Что касается авиации, я думаю, что мы должны ожидать, что Иран и РФ будут углублять свои отношения. Потому что Россия все больше будет полагаться на помощь других стран, чтобы получить вооружение, которого им не хватает», - заявил представитель Пентагона.

В свою очередь заместитель госсекретаря Венди Шерман заявила, что США обеспокоены российско-иранскими отношениями и будут наблюдать за всем, что РФ делает в отношении собственного производства ракет, и будет налагать санкции.

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