В Днепре тренер спас из разрушенной ракетным ударом РФ многоэтажки 10-летнего ученика 17.01.2023, 2:04

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Повезло, что был в 200 метрах.

После ракетного удара России по многоэтажному дому в Днепре 14 января тренер по хортингу Юрий Васецкий вытащил оттуда своего десятилетнего воспитанника.

В эфире телеканала Киев тренер рассказал, что в момент удара был недалеко от этого дома и знал, что там живет один из его учеников.

«Мы не видели, как прилетела ракета, мы уже услышали взрыв… Мне повезло и больше повезло Ростиславу, что я был в 200 метрах от места этого страшного события. Зная, что его мать работает реаниматологом в детской больнице и воспитывает его сама… среагировал мгновенно. Позвонил Надежде, она сказала, что работает, а дома один Ростислав… С помощью некоторых людей — сам бы я ничего не сделал — мы поднялись на третий этаж и спустили Ростислава вниз», — сказал он.

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