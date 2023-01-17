Акция в поддержку Анджея Почобута прошла у белорусского консульства в Белостоке 17.01.2023, 3:42

Фотофакт.

В Белостоке 16 января прошла акция солидарности с известным гродненским журналистом и членом Союза поляков Беларуси Анджеем Почобутом, над которым в Гродно начался суд, а также со всеми политзаключенными в Беларуси.

Акция прошла возле консульства Республики Беларусь на улице, которая с недавнего времени носит название Свободной Беларуси, передает «Белсат».

Напомним, в Гродненском областном суде 16 января началось рассмотрение уголовного дела в отношении известного гродненского журналиста и члена Союза поляков Беларуси Анджея Почобута. До того рассмотрение дела неоднократно переносили, назначали процесс сначала на 28 ноября, затем на 9 января и в конце – на 16 января 2023 года. Судебный процесс ведет судья Дмитрий Бубенчик.

Судебный процесс над Анджеем Почобутом будет проходить в закрытом режиме, на этом настояла прокуратура. На процесс сначала пустили только ближайших родственников и нескольких активистов. Позже всех выставили.

Политзаключенного журналиста обвиняют в призывах к действиям ограничительного характера, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь (ч. 3 ст. 361 УК), а также в разжигании социальной розни или раздора (ч. 3 ст. 130 УК).

Анджей Почобут остается за решеткой уже год и десять месяцев. За это время ему предлагали выезд за границу в обмен на освобождение, несколько раз – написать ходатайство о помиловании, однако журналист отказался. Теперь ему угрожает до 12 лет заключения.

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