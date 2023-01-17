Украина и Россия работают над масштабным обменом пленными 17.01.2023, 5:56

иллюстрационное фото

Могут обменять около тысячи человек.

Украина и Россия работают над масштабным обменом пленными, в ходе которого могут обменять около 1 тысячи человек.

Об этом заявил омбудсмен Турции Сереф Малкок, сообщает CNN Turk.

По его словам, в ходе переговоров, организованных Институтом омбудсмена Турции, был согласован трехэтапный план, при этом Украина представила очищающий список из 800 человек, а Россия — из 200.

«Недостаточно просто говорить, необходимо предпринимать шаги. Поговорите со своими лидерами, чтобы создать механизм», - заявил турецкий омбудсмен и предложил открыть «гуманитарный коридор» для обмена через Стамбул.

Если предложение Турции будет принято, в Стамбуле будет создан «гуманитарный коридор» для обмена ранеными мирными жителями, солдатами, пожилыми людьми, детьми и женщинами.

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