В российском Белгороде прогремели мощные взрывы

В российском Белгороде прогремели мощные взрывы2
- 17.01.2023, 8:04
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Российские власти не могут оценить масштабы разрушений.
Во вторник ночью, 17 января, в российском Белгороде прогремели взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы и заявление российского губернатора Вячеслава Гладкова.
Чиновник утверждает, что над Белгородом и областью сработала ПВО.
Аварийные службы города и региона уточняют последствия на земле. Гладков пообещал сообщить о последствиях взрывов.
Напомним, что на выходных также сообщалось о взрывах в РФ в Белгородской области.