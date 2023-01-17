В российском Белгороде прогремели мощные взрывы 2 17.01.2023, 8:04

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фото: getty images

Российские власти не могут оценить масштабы разрушений.

Во вторник ночью, 17 января, в российском Белгороде прогремели взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы и заявление российского губернатора Вячеслава Гладкова.

Чиновник утверждает, что над Белгородом и областью сработала ПВО.

Аварийные службы города и региона уточняют последствия на земле. Гладков пообещал сообщить о последствиях взрывов.

Напомним, что на выходных также сообщалось о взрывах в РФ в Белгородской области.

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