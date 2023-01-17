Стало известно, кто командует «вагнеровцами» в Соледаре 17.01.2023, 8:21

Ранее его судили за мошенничество.

Расследователи идентифицировали командира «вагнеровцев» при штурме Соледара Донецкой области. Им оказался бывший военный, ранее судимый за мошенничество.

«14 января в телеграм-канале пресс-службы Евгения Пригожина появился видеоролик, где «повар Путина» представляет «командующего взятием Соледара». Имя мужчины, с которым Пригожин стоит на фоне разрушенного дома, не раскрывается, но создатель ЧВК «Вагнера» называет его опытным бойцом, который взял город «без жевания соплей за две недели», – пишет Центр «Досье».

Журналисты отметили, что в действительности бои за Соледар длятся с весны 2022 года и продолжаются до сих пор.

По данным центра «Досье», командующего «вагнеровцами», отправленными на штурм Соледара, зовут Антон Елизаров.

«Он родился в 1981 году в Ростовской области, в 1998 году окончил Ульяновское гвардейское суворовское военное училище, в 2003 году – Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище. Елизаров служил в 108-м полку 7-й гвардии десантно-штурмовой дивизии в Новороссийске, где командовал взводом и ротой. Кроме того, он был командиром группы в 10-й отдельной бригаде спецназа в Молькино. Во время службы участвовал в боевых действиях на Северном Кавказе», – добавили расследователи.

При этом, в 2014 году Елизаров был обвинен в мошенничестве со служебной квартирой. Отмечается, что он предоставил недостоверные документы при ее приватизации. Суд приговорил его к трем годам лишения свободы условно и штрафу. После судов с Минобороны РФ Елизарова выселили из служебной квартиры.

«Как минимум с 2016 года Елизаров числится в «Вагнере» с позывным «Лотос», номер М-0136. Он воевал в Сирии, где был в 2017 году ранен осколком в бедро, работал в 2018-2019 годах в ЦАР инструктором, в 2021 году командовал штурмовым отрядом в Ливии. В сентябре 2022 года Елизаров появлялся вместе с Пригожиным и губернатором Волгоградской области на похоронах вагнеровца Алексея Нагина», – рассказали расследователи.

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