Телеграм-каналы: Лукашенко запаниковал из-за неизвестного дрона над Минском 18 17.01.2023, 8:30

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Диктатор получил месседж?

Лукашенко получил месседж. «Мессенджером» выступил полноразмерный дрон. Более недели назад неопознанный летательный объект на минимальной высоте успешно преодолел все эшелоны системы беларуского ПВО и, развернувшись на подступах у Минска, улетел в «неизвестном направлении», пишет телеграм-канал «Белорусская разведка».

Лукашенко в панике объявил «учения» и отдал приказ немедленного реагирования всех государственных органов без исключения.

Цель - найти очевидцев и установить маршрут пролета. Следы дрона искали всей страной. К поиску были подключены все административные органы, руководство осуществлялось непосредственно КГБ. Дрон-невидимка привел к скандалу и внутренним разборкам, начиная от ПВО до КГБ. Было решено держать информацию в секрете.

«Месседж был четким, и мы подтверждаем, что он дошел до адресата», — уточняют авторы телеграм-канала.

Чей бы он ни был, Лукашенко отчетливо дали понять, что в случае необходимости, можно нанести намеренный урон любому особо охраняемому объекту на территории нашей страны. Существующие системы ПВО, включая С-400, оказались совершенно неспособны обнаруживать современные летательные аппараты на минимальных высотах.

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