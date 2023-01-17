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Что на самом деле происходит в бункере Путина

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  • 17.01.2023, 8:49
  • 10,398
Что на самом деле происходит в бункере Путина

Российские генералы в шоке.

На днях в РФ произошла очередная перестановка военных кадров, в частности. Валерия Герасимова снова назначили командующим российскими оккупационными войсками в Украине вместо Сергея Суровикина.

На эту новость отреагировал российский оппозиционер и журналист Глеб Пьяных, который заявил, что подобным назначением Путин прямо расписался в том, что уже вообще ничего не может.

Такое мнение политический эксперт высказал в интервью Наталье Влащенко, которое можно посмотреть на YouTube-канале «Фабрика новин».

Как отметил Глеб Пьяных, война, кроме Путина, никому не нужна. Скорее всего, даже Патрушев со своим сынком сидит и думает: «Как же нам вылезти из этой безнадеги?».

«Это настолько похоже на историю с Гитлером в конце 1944-го – начале 1945 года, прямо вот то же самое, – подчеркнул журналист. – Сколько этих фильмов было, где Гитлер бегает по бункеру и орет: «Мы сейчас всех победим, запустим супероружие», - а на него все генералы смотрят как на идиота и офигевают. Вы понимаете, пора уже Украине снять такой ролик про Путина, как он по бункеру бегает и вокруг него офигевают эти генералы».

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