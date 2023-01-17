Ракета целенаправленно летела в дом: новое видео с камер регистратора в Днепре 2 17.01.2023, 8:54

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Очевидцы в подробностях показали момент российской атаки.

Вражеская ракета, выпущенная стратегическим бомбардировщиком, попала в многоэтажку в Днепре - этот момент удалось снять очевидцам.

Ролик опровергает фейк, который сейчас активно распространяется по сети, что якобы украинская ракета ПВО попала в российскую Х-22, из-за чего та влетела в дом и детонировала.

«У кого есть еще сомнения в том, что это было ПВО, или газ, или теракт, как рассказывали российские террористы», — говорится в сообщении под видео Telegram-канале «Днепр оперативный».

Как сообщал сайт Charter97.org, в субботу, 14 января, во время масштабной тревоги российские военные ударили ракетой в многоквартирный дом в Днепре. Дом состоял из 16 подъездов, а всего в нем проживало около 1700 жителей.

В результате попадания российской ракеты более 1000 жителей остались без жилья.

16 января в ОВА сообщили, что из-за ракетного удара по жилому массиву в Днепре погибли 40 человек.

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