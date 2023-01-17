Полковник ВСУ: Украинская армия сорвала план Путина по Соледару 3 17.01.2023, 9:15

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Потеря темпа войсками РФ имеет два важных последствия, в том числе и на белорусском направлении.

Военный аналитик, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский объяснил, почему Путин практически все силы бросил на Соледар – обычный районный город, который, по сути, ничего не дает ни в тактическом, ни в стратегическом плане.

«Я этого страшно не люблю делать, но здесь на ум приходит конспирологическая теория. В связи с этим хочу напомнить выступление министра обороны Украины Алексея Резникова, который заявлял, что с 5 января в РФ начнется мобилизация. Безусловно, должностное лицо такого уровня не может кидаться подобными данными, не имея для этого каких-то серьезных подтверждений, поэтому я посмею предположить следующее: Соледар важен для того, чтобы объявить о выдающейся победе российских войск и на волне этой эйфории объявить о «частичной мобилизации» и начать ее проводить», – высказал свое мнение Грабский в интервью Вадиму Герасимовичу для YouTube-канала «Politeka Online».

Но вышло не так, как хотелось Путину. Упорная оборона ВСУ фактически сорвала планы диктатора, так как до сих пор мы не видим никаких действий, связанных с мобилизацией.

«То есть противник потерял темп. Это очень серьезно срывает его планы. Я бы сказал так, что упорная оборона Соледара позволила выиграть время и даже снизила градус напряженности на белорусском направлении, потому что без передислокации, без сосредоточения определенного количества российских войск говорить о какой-то активности на белорусском направлении нельзя. Без присутствия достаточного количества российских войск Беларусь не будет начинать мобилизацию, а это тоже время», – сказал Грабский.

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