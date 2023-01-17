Данилов: Россия может напасть на еще одну страну бывшего СССР 1 17.01.2023, 9:23

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Алексей Данилов

Глава СНБО назвал наиболее вероятную цель Кремля.

Оккупант Россия может развязать полномасштабную войну против еще одного государства-соседа, считает секретарь Совета национальной безопасности Алексей Данилов.

Страна-агрессор РФ может развязать полномасштабную войну против Казахстана. У Москвы будет большое желание захватить государство. Однако на данный момент нельзя сказать, что Кремль активно действует в таком направлении. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

В эфире всеукраинского телемарафона «UA Разом» он сказал о том, что, судя по ситуации на сегодня, Казахстан станет следующей целью российских оккупантов. Москва вынашивает планы по захвату государства.

Впрочем, по мнению чиновника, пока РФ не действует активно в этом направлении.

«На сегодняшний день Казахстан - это следующая страна, в которую будет иметь большое желание российская современная террористическая группировка для захвата. Но я не могу сказать, что сейчас они слишком активны», - подчеркнул Алексей Данилов.

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