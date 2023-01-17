В Минске умерла супруга беглого экс-президента Кыргызстана Курманбека Бакиева 17.01.2023, 9:33

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фото: Архив АКИpress

Она занимала должность директора отеля «Минск», принадлежащего управлению делами Лукашенко.

В Беларуси скончалась от сердечной недостаточности Назгуль Толомушева — супруга бывшего президента Кыргызстана Курманбека Бакиева, пишет Vesti.kg.

После революции 2010 года Курманбек Бакиев бежал из Кыргызстана и обосновался в Беларуси. В Минске он проживал с Назгуль Толомушевой. В СМИ ее называли неофициальной женой Бакиева. Доподлинно неизвестно, расписывались ли Бакиев и Толомушова. В 2011 году в интервью газете «Аят-пресс» она призналась, что живет с Бакиевым с 1995 года.

В 2016—2017 годах Назгуль занимала должность директора отеля «Минск», принадлежащего управлению делами Лукашенко, пишет Akipress.kg.

Тело умершей доставят в Кыргызстан для проведения ритуальной церемонии. По предварительным данным, похороны планируется провести на ее малой родине — в Тогуз-Тороузском районе Жалал-Абадской области.

Сам бывший президент Кыргызстана Курманбек Бакиев до сих пор проживает в Беларуси, хоть и находится в международном розыске по ряду уголовных дел. На все запросы Бишкека о его экстрадиции официальный Минск отвечал отказом.

12 февраля 2013 года на родине его признали виновным в злоупотреблении служебными полномочиями и заочно приговорили к 24 годам колонии усиленного режима. 5 апреля 2014 года Курманбек Бакиев был заочно приговорен к 25 годам лишения свободы за организацию покушения на жизнь британского бизнесмена Шона Дэйли. В июле 2021 года Бакиеву предъявили обвинение в коррупции при разработке золоторудного месторождения Кумтор.

В Беларуси у Бакиева свой бизнес. Он связан с с Белорусской национальной биотехнологической корпорацией (БНБК).

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