Кремль нанес удар по Пригожину 17.01.2023, 9:34

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Главаря ЧВК «Вагнер» причислили к врагам за попытки подорвать доверие к Шойгу.

Кремль продолжает публично оспаривать заявления основателя и куратора ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина о том, что только наемники участвовали в захвате Соледара. В то же время «повар Путина» пытается подорвать доверие к Минобороны РФ.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Как пишут аналитики, президент России Владимир Путин приписал успех на передовой Министерству обороны.

Заявление Путина транслировалось в прямом эфире по государственному телевидению и, вероятно, было преднамеренной попыткой подорвать влияние Пригожина в российском информационном пространстве, учитывая, что ранее глава Кремля воздерживался от комментариев о тактических успехах в Украине, считают эксперты.

Путин, возможно, также стремился продемонстрировать, что он сохраняет контроль над традиционными российскими СМИ, в то время как Пригожин продолжает наращивать аудиторию в Telegram и других социальных сетях.

Минобороны России в свою очередь также продолжало сообщать о том, что штурмовые отряды Южного военного округа и воздушно-десантные войска атакуют украинские позиции вокруг Бахмута, и, вероятно, намеренно исключило упоминание о силах «Вагнера» в своем ежедневном брифинге.

В свою очередь официальный представитель Кремля Дмитрий Песков косвенно обвинил Пригожина в преднамеренном разоблачении конфликта между Минобороны России и «Вагнером» в российском информационном пространстве.

Песков попытался опровергнуть сообщения о конфликте между Пригожиным и Минобороны России, заявив 16 января, что эти сообщения являются «продуктами информационных манипуляций».

Песков, однако, добавил, что хотя большинство таких манипуляций исходит от «врагов» России, у Кремля есть «друзья», которые также ведут себя аналогичным образом.

Аналитики считают, что заявление Пескова могло быть негласно адресовано Пригожину, чья критика Минобороны России становится все более наглой.

Пригожин заявил, что у него нет оснований не доверять Пескову. Основатель ЧВК «Вагнера» продолжил свою тактику использования заведомо расплывчатых сообщений, чтобы вызвать больше дискуссий в российском информационном пространстве, считают эксперты.

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