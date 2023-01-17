Гиркин рассказал, что ждет войска оккупантов при новом вторжении из Беларуси 17.01.2023, 9:46

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Война будет идти в лесисто-болотистой местности.

Повторная попытка наступления на территорию Украины с севера, со стороны Беларуси, приведет российскую армию к серии тяжелых поражений.

Об этом в ходе эфира на одном из российских онлайн-каналов заявил бывший офицер российских спецслужб Игорь Гиркин (Стрелков).

Отвечая на вопрос, стоит ли ждать в течение ближайших 1-2 месяцев наступления российской группировки на Украину со стороны Беларуси, он заявил, что ничего хорошего от этой идеи не ждет.

По его словам, война в лесисто-болотистой местности для России, у которой нет решающего преимущества в человеческом ресурсе и технике, приведет к разгрому группировки намного дальше от рубежей, до которых россияне успели добраться зимой во время первой атаки на Киев.

«Если это произойдет, я ничего хорошего от этого не жду, потому что тогда с налету, от неожиданности можно было это делать - сейчас это приведет только к поражениям. Война в лесисто-болотистой местности, попытки наступать в ней, не имея решающего подавляющего технического и людского преимуществ, приведет нас к серии поражений намного дальше от рубежей, на которые нам удалось продвинуться тогда», - заявил он.

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