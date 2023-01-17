На свободу вышел соратник Сергея Тихановского Владимир Неронский
- 17.01.2023, 9:55
Политзаключенный был автором YouTube-канала «Слуцк для жизни».
На свободу вышел политзаключенный, автор YouTube-канала «Слуцк для жизни» Владимир Неронский, пишет телеграм-канал «Беларусь за МКАДом».
Напомним, блогер Владимир Неронский был задержан 5 мая 2020 года в Могилеве вместе с Сергеем Тихановским и другими активистами команды «Страна для жизни».
С 8 мая беспрерывно отбывал 40 суток административного ареста. Когда и где происходили административные суды над ним — никто не знал. Во время нового задержания Сергея Тихановского 29 мая в Гродно Неронский находился под стражей. 17 июня стало известно, что Владимира Неронского привезли в СИЗО на Володарского в Минске.
В начале февраля 2021 года Владимир Неронский получил три года колонии.