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На свободу вышел соратник Сергея Тихановского Владимир Неронский

  • 17.01.2023, 9:55
На свободу вышел соратник Сергея Тихановского Владимир Неронский
Владимир Неронский, скриншот с канала "Страна для жизни"

Политзаключенный был автором YouTube-канала «Слуцк для жизни».

На свободу вышел политзаключенный, автор YouTube-канала «Слуцк для жизни» Владимир Неронский, пишет телеграм-канал «Беларусь за МКАДом».

Напомним, блогер Владимир Неронский был задержан 5 мая 2020 года в Могилеве вместе с Сергеем Тихановским и другими активистами команды «Страна для жизни».

С 8 мая беспрерывно отбывал 40 суток административного ареста. Когда и где происходили административные суды над ним — никто не знал. Во время нового задержания Сергея Тихановского 29 мая в Гродно Неронский находился под стражей. 17 июня стало известно, что Владимира Неронского привезли в СИЗО на Володарского в Минске.

В начале февраля 2021 года Владимир Неронский получил три года колонии.

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