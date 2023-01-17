«Русские сточили себя»: офицер ВСУ с передовой рассказал о ситуации в Бахмуте и Соледаре 17.01.2023, 10:01

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Оккупанты меняют тактику из-за больших потерь.

Лейтенант, заместитель командира «Легиона Свободы» Владимир Назаренко рассказал о ситуации на Бахмутском направлении – она очень напряженная. Однако, отметил он, в течение последних нескольких дней линия фронта не менялась, а ЧВК «Вагнер» продолжает нести большие потери.

Об этом Назаренко сказал Radio NV. По его словам, наемники Евгения Пригожина уже осознали, что им не удастся захватить Бахмут с помощью лобовых атак.

«Мы можем уже смело сказать: наемники повара Путина, кровавого диктатора, уже относительно потеряли свою боеспособность. Они сточили себя в бесконечных штурмах самого города Бахмут. Поняли бесперспективность взять нахрапом, в лоб, или каким-либо иным образом не получится и поэтому пытаются сейчас обойти его с юга и севера», – говорит военный.

По его словам, ожесточенные бои сейчас продолжаются в Соледаре и к югу от Бахмута – столкновения с врагом там происходят постоянно.

«Вагнеровцы» на Бахмутском направлении продолжают нести большие потери и не успевают быстро их пополнить, что является для врага серьезной проблемой. Несколько дней назад у оккупантов началась внутренняя ротация: они перебрасывают на передовую бригады вооруженных сил России, которые ранее были разбиты под Херсоном, Харьковом, Ирпенем.

«Они пополнены этими дешевыми, наскоро мобилизованными, мало натренированными солдатами. И это видно по их поведению: они становятся в большинстве случаев легкой мишенью. Но в целом враг не меняет тактику. Единственное, что гораздо больше сейчас обстрелов и применения артиллерии, по сравнению с тем же огромным количеством, как равняли Бахмут», – резюмировал защитник Украины.

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