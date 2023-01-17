Ученые узнали, кто продал императору Рудольфу таинственный манускрипт Войнича 17.01.2023, 10:09

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Немецкий исследователь обнаружил в архивах Священной Римской империи интересные данные.

Время от времени в СМИ появляются громкие заголовки, сообщающие читателю о том, что таинственный манускрипт Войнича наконец-то расшифровали. Каждое такое сообщение приводит к опровержению: книга, написанная на неизвестном языке и снабженная загадочными ботаническими иллюстрациями, до сих пор не разгадана, пишет Naked Science.

Манускрипт получил свое название по имени польского антиквара и книготорговца Вильфреда Войнича, который в 1912 году обнаружил ее в иезуитском колледже Фраскати под Римом. Радиоуглеродное датирование определило время создания рукописи периодом между 1404 и 1438 годами. Но самое раннее упоминание о ней в исторических источниках относится к 1639-му.

Это письмо пражского алхимика Йиржи Бареша иезуитскому лингвисту Афанасию Кирхеру. В то время Бареш был владельцем манускрипта и послал копию глифов Кирхеру в надежде, что тот сможет перевести их. У Кирхера, как и у сотен его последователей, ничего не вышло, но загадка зацепила иезуита — и он захотел купить книгу. Бареш отказался.

В конце концов Кирхер получил книгу в 1665 году. Тогда ее унаследовал друг Бареша, королевский врач Иоганн Марци, и переслал Кирхеру. В сопроводительном письме есть еще один ценный намек на историю владения рукописью. Марци рассказал, что в свое время книгу купил император Священной Римской империи Рудольф II за огромную сумму в 600 дукатов.

Рудольф II еще при жизни приобрел довольно своеобразную репутацию: он увлекался оккультными науками и алхимией, искал философский камень, водил дружбу с Джоном Ди и Эдвардом Келли. Нет ничего удивительного в том, что загадочная рукопись привлекла внимание императора.

Проблема в том, что в имперских архивах нет никаких свидетельств приобретения этой рукописи Рудольфом, да еще за такие деньги. Бюджет имперского библиотекаря в то время составлял 1000 флоринов (еще одна золотая монета, эквивалентная по стоимости дукату) на три года, поэтому тратить 600 на одну книгу было бы немыслимо. Рукопись не фигурирует ни в описях публичной императорской библиотеки, ни в личной библиотеке правителя.

Теперь Стефан Гузи из Бременского университета искусств (Германия) обратился к другим архивам. Он изучил имперские бухгалтерские журналы, которые вели при дворе Рудольфа II, и обнаружил записи, способные пролить свет на продажу рукописи императору.

Гузи планировал найти все записи, в которых упоминалась бы сделка на 600 золотых монет, и выбрать из них ту, где упоминались бы книги. Но выбирать не пришлось. Почти из семи тысяч записей в журнале, включая 126 операций с книгами, только в одном случае речь шла о покупке книг за 600 золотых монет.

Из записей стало известно, что в 1599 году врач Карл Видеманн продал Рудольфу собрание рукописей за 500 серебряных талеров. Монетные дела Священной Римской империи были довольно запутанными: при Рудольфе подскочило в цене серебро. Поэтому случилось то, что в норме не происходит: 500 серебряных талеров на тот момент стали эквивалентны 600 золотым дукатам или флоринам.

В еще одной записи коллекцию называют «замечательными/редкими книгами». Сообщается, что их перевезли в небольшой коробке. Подчеркнем: речь идет не об одном манускрипте, а о некотором количестве книг — и тогда сумма сделки уже не выглядит такой неправдоподобной.

Но если Видеманн был владельцем рукописи до Рудольфа, то как она попала в его руки? Гузи сообщает, что Видеманн жил в Аугсбурге, в доме известного ботаника доктора Леонарда Раувольфа, и он начал продавать книги императору сразу после смерти Раувольфа и его вдовы, у которых не было детей. Была ли на то воля покойного ботаника или Видеманн самостоятельно распорядился его бесхозным имуществом — мы вряд ли когда-нибудь узнаем. Понятно лишь, что покупателя он выбрал правильно: император-алхимик просто не мог оставить без внимания столь загадочный манускрипт.

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