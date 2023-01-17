Под Мелитополем русские «мобики» устроили пьяной дебош с гранатой и стрельбой друг в друга из автоматов 1 17.01.2023, 10:17

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За сутки произошло сразу три ЧП с оккупантами.

Под Мелитополем пьяный солдат оккупационных войск РФ устроил стрельбу и бросил гранату в дом. Инцидент произошел в поселке Мирный.

Как сообщает «Риа-Мелитополь», ссылаясь на свидетельства местных жителей, оккупант пришел к магазину «Эконом» по улице Центральной напротив остановки общественного транспорта. Вероятно, продавец отказала продать ему очередную бутылку спиртного, и он от злости стал стрелять из автомата по ногам вокруг себя.

Местные жители, ставшие свидетелями выходки, разбежались. А нетрезвый захватчик достал гранату и бросил ее в дом поблизости.

Чеку он вырвать был не в состоянии, поэтому граната, к счастью, не разорвалась. Она приземлилась в палисадник жилого дома №12.

Как пишет «Риа-Мелитополь», в тот же вечер дебош произошел в многоквартирном доме по улице Мира, в который заселили российских мобилизованных. После гулянки «мобики» стали выяснять отношения, расстреливая окна и потолки из автоматов.

На место происшествия жители Мирного вызвали представителей военной комендатуры. Причем несколько дней назад комендатура уже приезжала на заброшенный хлебозавод, где захватчики обустроили военную базу. Там военные РФ также устроили перестрелку из автоматов.

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