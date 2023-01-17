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В Минске начался «суд» над Дылевским, Тихановской и Латушко

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  • 17.01.2023, 10:23
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В Минске начался «суд» над Дылевским, Тихановской и Латушко
Фото: telegraf.by

«Процесс» проходит заочно.

В Минском городском суде 17 января в 10.00 начался «процесс» в отношении Сергея Дылевского, Светланы Тихановской, Марии Мороз, Павла Латушко и Ольги Ковальковой. Об этом сообщается в расписании заседаний на сайте Верховного суда.

Все обвиняемые по уголовному делу находятся за границей.

Сергея Дылевского обвиняют по трем статьям Уголовного кодекса Беларуси. Светлану Тихановскую обвиняют по 10 статьям Уголовного кодекса Беларуси. Павла Латушко — по восьми.

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