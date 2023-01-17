«Хватит грабить нашу страну!»: в Башкортостане устроили бунт против Путина 7 17.01.2023, 10:32

10,208

Главе Кремля открыто грозят революцией.

Обнищавшее население РФ начало записывать обращения к Путину с требованием изменить политику, иначе в России вспыхнут революции.

«Собиратель земель» Владимир Путин оказался в очень щекотливой ситуации: не все россияне пропитались пропагандой и готовы голодать и умирать без лекарств, восхваляя своего президента.

Жители Башкортостана напомнили главе Кремля, что он всего лишь исполнительная власть, а настоящие хозяева РФ – народ. Эти люди еще не забыли о Конституции, которая должна защищать их права, и помнят многочисленные обещания Путина, которые не пошли дальше слов.

Кадры обращения публикует ТГ-канал «Украина 365».

«Обращаемся к вам, наш «дорогой» Владимир Владимирович Путин. Почему «дорогой»? Потому что очень дорого Вы обходитесь нам, народу, всей России. Сколько можно творить беспредел на нашей земле?» - говорит мужчина.

Он задал президенту РФ риторический вопрос: как прожить на пенсию в 8-9 тысяч рублей, если МРОТ – 11,500.

Со слов россиянина, пожилые люди не могут позволить себе купить даже лекарства, а за несколько последних месяцев продукты подорожали на 60%.

«Мы выживаем в вашем государстве, которое Вы сотворили. Чисто тоталитарный режим, равный фашистской Германии. Вы укрепляете власть, МВД, делаете им льготы... и эти Ваши прихвостни готовы убивать народ. Что вы будете делать без народа?! Вы исполнительная власть! Вы как гарант Конституции в ответе за все, что происходит в нашей стране. Где Ваши 25 миллионов обещанных мест, где Ваше обещание, что не будете поднимать пенсионный возраст? Хватит грабить нашу страну!» - крича, высказал мужчина.

Он утверждает, что больше 22 миллионов россиян находятся за чертой бедности. Люди доведены до отчаяния и готовы начать революцию.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».