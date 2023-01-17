Брестчанину присудили полтора года колонии из-за доноса «неравнодушной россиянки» 17.01.2023, 10:58

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Белорус высказался о Лукашенко.

Брестчанину Александру Трушу присудили полтора года колонии общего режима за «оскорбление» Лукашенко. В милицию на него донесла пожилая россиянка, которая услышала, как во дворе дома компания из восьми человек обсуждала политические темы. На суде мужчина рассказал, что сразу после задержания милиционеры давили на него и угрожали посадить в ИВС, если он не напишет нужное им заявление. 13 января в Брестском областном суде 13 января рассмотрели апелляционную жалобу на этот приговор — коллегия из трех судей оставила решение суда без изменений, пишет брестская «Весна».

Согласно обвинению, 16 августа прошлого года Александр Труш в компании других людей во время обсуждения политических тем высказался об Александре Лукашенко. Этот разговор услышала какая-то женщина. Она подошла к компании, сделала замечание и в резкой форме потребовала замолчать. Позже выяснилось, что она вернулась домой, позвонила в милицию и сообщила, что «во дворе компания 8 человек, ругают власть, называют Лукашенко предателем и фашистом».

Через 23 минуты во дворе появились милиционеры, забрали Александра Труша и его знакомую в отделение милиции. Милиционеры пообещали мужчине отпустить его, если он напишет заявление на имя начальника РОВД с признанием, что «оскорбил» Лукашенко. Он так и сделал, его отпустили, но 17 сентября снова задержали и поместили в СИЗО до суда.

Во время судебного заседания выяснилось, что показания мужчины расходятся с теми, что он давал после задержания. В суд решили вызвать других свидетелей. В том числе женщину, из-за доноса которой милиционеры задержали Александра. Но пожилая женщина, гражданка России, сослалась на свой возраст и попросила не вызывать ее на суд. Показания, которые она дала ранее, женщина подтвердила.

В итоге прокурор Егор Кронда заявил, что считает вину Труша полностью доказанной, поэтому потребовал для него лишение свободы. Судья Татьяна Лавренюк согласилась и 24 ноября 2022 года присудила Александру Трушу полтора года колонии общего режима.

13 января 2023 года в Брестском областном суде рассматривалась апелляционная жалоба на этот приговор. Коллегия из трех судей оставила решение суда без изменений. Теперь Александра Труша направят отбывать срок в колонию.

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