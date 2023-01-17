Невзоров: До такого не опускался даже Гитлер 17.01.2023, 10:59

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Журналист прокомментировал подлейшую затею Кремля.

Популярный публицист Александр Невзоров прокомментировал в своих ТГ-канале и YouTube-канале вопиющую выходку российских властей, которые решили для пропаганды войны в Украине использовать детей с задержками умственного развития.

«Подлейшая затея. Расчет на дикое невежество чиновников и народных масс, на людей, которые, в принципе не понимают сути того, что такое деменция», - подчеркнул он.

Невзоров также отметил, что дети, которых РФ решила использовать для откровенной пропаганды путинской «спецоперации», лишены собственной воли и любых осознаний, что такое добро и зло, поэтому, пользуясь болезнью, такого ребенка без особого труда можно заставить поддерживать любые политические идеи.

Дети, пораженные недугом слабоумия, могут механически повторять все ,что им прикажут, при этом абсолютно не осознают смысла сказанных слов.

«Внушение патриотических бредней слабоумным - это грязища, до которой не опускался даже гитлеризм», - отметил Невзоров.

Примечательно, что гранты на создание проектов, в рамках которых дети-инвалиды будут поддерживать войну в Украине, получены из президентского фонда.

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