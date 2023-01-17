Пружаны остались без медицинской помощи 17.01.2023, 11:08

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В 20-тысячном городе второй день нет воды.

Коммунальные аварии случаются. Главное, чтобы их быстро устраняли, а в процессе проведения работ страдания горожан были минимизированы. Но не все и не всегда идет гладко. Вчера днем пропала вода в кранах жителей Пружан — города с населением около 20 000 человек. «Отключили воду абсолютно везде, и неизвестно, когда будет. Техногенная катастрофа районного масштаба», — рассказывает «Онлайнеру» местный житель.

Об этой аварии и сроках исправления ситуации и вправду не так много информации. Местное издание «Районные будни» сообщает, что прямо сейчас на сетях водообеспечения и канализации ведутся ремонтные работы. Все из-за аварии в системе отвода воды — сломалась помпа.

В МЧС ситуацию комментируют так: «16.01.2023 в 07:23 поступило сообщение об аварийном отключении насосного оборудования канализационно-насосной станции в Пружанах по ул. Горина-Коляды. На время проведения ремонтных работ отключено водоснабжение потребителей города. Организован подвоз воды. Проведено заседание областной комиссии по ЧС. В 06:15 17.01.2023 завершена откачка сточных вод из приемной камеры главной КНС, проводится ревизия насосного оборудования и запорной арматуры».

Такое положение дел повлияло на все сферы жизни. Пружанская центральная районная больница, например, сообщает, что вынуждена ограничить плановую госпитализацию и прием анализов до момента, когда вода вернется в трубы. Также только экстренно принимаются пациенты стоматологического профиля.

Пружанский дворец культуры закрыл свои двери до решения коммунальных проблем.

В 11 точках города организован подвоз воды. Вот адреса, где можно найти водовозы:

1. ул. Интернациональная — стоянка возле магазина «Белмаркет»;

2. ул. Интернациональная — стоянка возле аптеки «Бальзам»;

3. ул. Октябрьская — стоянка возле магазина №7;

4. ул. Юбилейная — разворотная площадка возле СШ №3;

5. ул. Ширмы — стоянка возле кафе «Фараон»;

6. ул. Советская — стоянка за городским Дворцом культуры;

7. ул. Костякова — возле административного здания ПМС;

8. ул. Е. Полоцкой (пересечение с ул. Солнечной) — стоянка возле магазина;

9. ул. Горина-Коляды — возле городского рынка;

10. ул. Кобринская — стоянка у здания КСМ;

11. поселок Солнечный — у административного здания ОАО «Пружанский райагросервис».

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