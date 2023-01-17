Найден ФСБ-шник, возглавлявший карательные рейды россиян в Херсоне 17.01.2023, 11:28

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Оккупант прикрывался псевдонимом «Сабир».

Служба безопасности Украины идентифицировала сотрудника ФСБ, участвовавшего в оккупации Херсона. Он координировал карательные органы россиян в городе.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным правоохранителей, им оказался кадровый сотрудник 3 отдела 9 управления Департамента оперативной информации 5 службы ФСБ Сергей Синицын с позывным «Сабир».

«В марте прошлого года он прибыл во временно захваченный Херсон для формирования карательных органов местной оккупационной администрации. Находясь в составе так называемой «временной оперативной группы № 8» чиновник принимал непосредственное участие в создании подконтрольного Москве «главного управления МВД Херсонской области», - рассказали в СБУ.

Там отметили, что именно это псевдообразование выполняет указания Кремля для проведения массовых репрессий против жителей захваченных районов юга Украины.

«Установлено, что он лично согласовывал назначение руководителей и «оперсостава» оккупационного органа, а затем координировал их карательные рейды против граждан. Зафиксированы факты похищения и пытки людей», - говорится в сообщении.

Кроме того, злоумышленник занимался созданием российского агентурного аппарата для разведывательно-подрывной деятельности в регионе.

«Для этого он пытался вербовать бывших правоохранителей и местных чиновников. По указанию «Сабира» они должны были выявлять и «сливать» агрессору места нахождения участников движения сопротивления», - добавляют в СБУ.

Правоохранители также установили, что российская агентура «выходила» через собственные связи на жителей неоккупированных территорий для сбора информации об украинских военных.

По оперативным данным, во время освобождения Херсона представитель ФСБ вместе с другими российскими захватчиками скрылся на левом берегу Днепра.

В настоящее время ему объявлено подозрение по ч. 3 ст. 110 УКУ (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

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