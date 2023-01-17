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«Что он знает о русской душе?»: россиянин устроил истерику на горнолыжном курорте из-за «неприязни» поляков

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  • 17.01.2023, 11:34
  • 11,982
«Что он знает о русской душе?»: россиянин устроил истерику на горнолыжном курорте из-за «неприязни» поляков

Неадекватная реакция путиниста попала на видео.

Россиянин пожаловался на неприязненное отношение поляков к нему во время пребывания на горнолыжном курорте.

Как сообщает Цензор.НЕТ, россиянин опубликовал в соцсетях специальное видео со своим комментарием и фрагментами разговора с гражданином Польши.

«Какое он право имеет рот открывать? Что он знает о русской душе? Так хотелось его бордом п…ть (ударить - ред.)», - возмущается россиянин.

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