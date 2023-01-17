«Что он знает о русской душе?»: россиянин устроил истерику на горнолыжном курорте из-за «неприязни» поляков

«Что он знает о русской душе?»: россиянин устроил истерику на горнолыжном курорте из-за «неприязни» поляков39
- 17.01.2023, 11:34
- 11,982
Неадекватная реакция путиниста попала на видео.
Россиянин пожаловался на неприязненное отношение поляков к нему во время пребывания на горнолыжном курорте.
Как сообщает Цензор.НЕТ, россиянин опубликовал в соцсетях специальное видео со своим комментарием и фрагментами разговора с гражданином Польши.
«Какое он право имеет рот открывать? Что он знает о русской душе? Так хотелось его бордом п…ть (ударить - ред.)», - возмущается россиянин.