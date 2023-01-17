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Польская виза: изменились условия записи на подачу документов посредством курьерской доставки

  • 17.01.2023, 11:33
  • 2,920
Польская виза: изменились условия записи на подачу документов посредством курьерской доставки

Изменения уже вступили в силу.

С 16 января 2023-го года подать документы на польскую визу посредством курьерской доставки можно только на национальную визу по Карте поляка. Об этом сообщили в визовом центре.

Услуга доступна для визовых центров в Минске, Гродно и Бресте. В процессе записи на подачу заявителю необходимо выбрать подкатегорию «Postal D-visa».

Подчеркивается, что заявители, желающие подать документы на иные категории виз, должны лично присутствовать на подаче.

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