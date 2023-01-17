«Готовьтесь, что воды не будет очень долго» 4 17.01.2023, 11:38

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В Пружанах настоящая техногенная катастрофа районного масштаба.

Вчера днем пропала вода в кранах жителей Пружан — города в Брестской области с населением около 20 000 человек. Официальная причина — сломалась помпа.

Авария уже повлияла на многие сферы жизни в городе, в том числе — доступ к медицине.

Пружанская центральная районная больница, например, сообщает, что вынуждена ограничить плановую госпитализацию и прием анализов до момента, когда вода вернется в трубы.

Также только экстренно принимаются пациенты стоматологического профиля.

Сайт Charter97.org позвонил в местный отдел по чрезвычайным ситуациям, чтобы спросить, когда в городе появится вода.

«Готовьтесь, что воды не будет очень долго. Завтра — надеемся, что будет, но лучше запастись водой. Сломался главный насос», — ответили в приемной МЧС.

В 11 точках города организован подвоз воды. Вот адреса, где можно найти водовозы:

1. ул. Интернациональная — стоянка возле магазина «Белмаркет»;

2. ул. Интернациональная — стоянка возле аптеки «Бальзам»;

3. ул. Октябрьская — стоянка возле магазина №7;

4. ул. Юбилейная — разворотная площадка возле СШ №3;

5. ул. Ширмы — стоянка возле кафе «Фараон»;

6. ул. Советская — стоянка за городским Дворцом культуры;

7. ул. Костякова — возле административного здания ПМС;

8. ул. Е. Полоцкой (пересечение с ул. Солнечной) — стоянка возле магазина;

9. ул. Горина-Коляды — возле городского рынка;

10. ул. Кобринская — стоянка у здания КСМ;

11. поселок Солнечный — у административного здания ОАО «Пружанский райагросервис».

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