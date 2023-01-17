«Готовьтесь, что воды не будет очень долго»4
- 17.01.2023, 11:38
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В Пружанах настоящая техногенная катастрофа районного масштаба.
Вчера днем пропала вода в кранах жителей Пружан — города в Брестской области с населением около 20 000 человек. Официальная причина — сломалась помпа.
Авария уже повлияла на многие сферы жизни в городе, в том числе — доступ к медицине.
Пружанская центральная районная больница, например, сообщает, что вынуждена ограничить плановую госпитализацию и прием анализов до момента, когда вода вернется в трубы.
Также только экстренно принимаются пациенты стоматологического профиля.
Сайт Charter97.org позвонил в местный отдел по чрезвычайным ситуациям, чтобы спросить, когда в городе появится вода.
«Готовьтесь, что воды не будет очень долго. Завтра — надеемся, что будет, но лучше запастись водой. Сломался главный насос», — ответили в приемной МЧС.
В 11 точках города организован подвоз воды. Вот адреса, где можно найти водовозы:
1. ул. Интернациональная — стоянка возле магазина «Белмаркет»;
2. ул. Интернациональная — стоянка возле аптеки «Бальзам»;
3. ул. Октябрьская — стоянка возле магазина №7;
4. ул. Юбилейная — разворотная площадка возле СШ №3;
5. ул. Ширмы — стоянка возле кафе «Фараон»;
6. ул. Советская — стоянка за городским Дворцом культуры;
7. ул. Костякова — возле административного здания ПМС;
8. ул. Е. Полоцкой (пересечение с ул. Солнечной) — стоянка возле магазина;
9. ул. Горина-Коляды — возле городского рынка;
10. ул. Кобринская — стоянка у здания КСМ;
11. поселок Солнечный — у административного здания ОАО «Пружанский райагросервис».