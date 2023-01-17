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Из-под завалов дома в Днепре достали тело еще одного ребенка

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  • 17.01.2023, 11:43
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Из-под завалов дома в Днепре достали тело еще одного ребенка

Последние данные о погибших, раненых и пропавших без вести.

Сегодня, на третий день после ракетной атаки российских оккупантов по многоэтажному дому в Днепре, из-под завалов извлекли тело еще одного погибшего ребенка.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

«В 09:46 из-под завалов разрушенного жилого дома на 4 этаже извлекли тело 1 погибшего ребенка», - написал он.

Таким образом, количество жертв в результате российской атаки возросло до 41 человека, из них четыре ребенка. Также травмированы 79 человек, из них 16 детей и спасены 39 человек, из которых 6 детей.

Напомним, обломки разрушенного дома в Днепре разобрали уже на 90%.

Как сообщалось ранее, 236 квартир в Днепре не подлежат восстановлению после российского обстрела.

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