Из-под завалов дома в Днепре достали тело еще одного ребенка

Из-под завалов дома в Днепре достали тело еще одного ребенка5
- 17.01.2023, 11:43
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Последние данные о погибших, раненых и пропавших без вести.
Сегодня, на третий день после ракетной атаки российских оккупантов по многоэтажному дому в Днепре, из-под завалов извлекли тело еще одного погибшего ребенка.
Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.
«В 09:46 из-под завалов разрушенного жилого дома на 4 этаже извлекли тело 1 погибшего ребенка», - написал он.
Таким образом, количество жертв в результате российской атаки возросло до 41 человека, из них четыре ребенка. Также травмированы 79 человек, из них 16 детей и спасены 39 человек, из которых 6 детей.
Напомним, обломки разрушенного дома в Днепре разобрали уже на 90%.
Как сообщалось ранее, 236 квартир в Днепре не подлежат восстановлению после российского обстрела.