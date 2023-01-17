Готовится 150 тысяч «мобиков»: как будет выглядеть новое наступление на Киев из Беларуси 5 17.01.2023, 11:47

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Важные события могут произойти в середине февраля.

Полковник и бывший начальник пресс-службы Генштаба ВСУ Владислав Селезнев рассказал «Дождю» о том, как могут происходить боевые действия в 2023 году.

Недавно командующим Объединенной группировкой войск РФ в Украине был назначен начальник генштаба Валерий Герасимов. По мнению Селезнева, это говорит о том, что Путин по-прежнему желает оккупировать всю территорию Украины.

– Назначение Герасимова позволит более оперативно принимать решения, – сказал военный эксперт.

Где россияне предпримут попытку массированного наступления? Отвечая на этот вопрос «Дождя», Селезнев сослался на слова главнокомандующего ВСУ генерала Залужного.

– Скорее всего, Путин будет действовать по трем направлениям. Буду перечислять по степени приоритетности. Первое – продолжение боев в районе Бахмута, Соледара. Если говорить шире: выход на административные границы Донецкой и Луганской областей. Сроки масштабного наступления на этом фронте зависят от сроков поставки людских ресурсов («мобиков»), – сказал Селезнев. – Вторая позиция по приоритетности – юг, сохранение сухопутного коридора, который соединяет временно оккупированный Донецк со временно оккупированным Крымом.

Но любая оборона успешна, когда она активна. Поэтому российская армия может пытаться выйти на административные границы Херсонской и Запорожской областей. Хотя они сами уничтожили все мосты в районе Херсона, поэтому будет крайне сложно проводить форсирование Днепра.

И третье направление по степени приоритетности – Киев. Путин все еще мечтает покорить «мать городов русских». То, что российским войскам не удалось реализовать силой в 40 тысяч человек, возможно они попытаются реализовать силой в 100 тысяч человек.

Селезнев считает, что к средине-концу февраля значительно активизируются боевые действия на востоке Украины. К этому моменту путинская армия получит резерв в 150 тысяч «мобиков», которые заканчивают подготовку на полигонах в России и Беларуси.

– РФ будет пытаться выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. В случае если им удастся реализовать этот план, эпицентр боевых действий переместится на юг, – считает Селезнев.

Но есть большие сомнения, что россиянам удастся реализовать даже этот план. Селезнев обратил внимание, что в публичной плоскости нет информации о подготовке резервов ВСУ, поэтому пока неизвестно, с какой силой столкнется Россия. Многое также будет зависеть от поставок вооружений со стороны западных стран: при необходимом объеме они позволят не только держать оборону, но и контрнаступать.

Селезнев сказал, что российскую армию в ближайшие месяцы ожидают громадные потери, которые могут вырасти до 200 тысяч жертв.

– Такого варианта исключать нельзя, т.к. российская армия воюет числом, – отметил военный эксперт.

Несмотря на планы России по масштабному наступлению, он считает, что к концу лета ВСУ выйдут на границы Украины образца 1991 года.

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