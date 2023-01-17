Марсоход NASA обнаружил странный камень на Марсе 1 17.01.2023, 11:51

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Он озадачил ученых.

Марсоход Curiosity, который уже 10 лет изучает кратер Гейла на Марсе, обнаружил неожиданную находку. Он нашел необычный камень, который озадачил ученых, пишет Forbes (перевод - «Фокус»).

Космический аппарат NASA на 3709-й день своего пребывания на Марсе сделал фотографию странного камня и прислал это изображение на Землю. На снимке виден камень, который имеет необычный серый цвет и лежит на красноватой марсианской почве.

Ученые пока что не знают, что это за камень и откуда он появился, также нет информации о его составе. В ближайшие дни исследователи NASA попытаются провести анализ этой горной породы, которая получила название «Pau Baru», в надежде получить ответы на интересующие их вопросы. Пока что ученые считают, что этот камень может быть либо обломком метеорита, либо камнем, который появился в другом регионе Марса и его перенесло сюда ветром или водой миллионы лет назад.

Еще в 2012 году марсоход Curiosity осуществил посадку в крупном ударном картере на Марсе под названием кратер Гейла, диаметр которого составляет примерно 154 км. Особенностью кратера является гора, высотой примерно в 5 км, которая состоит из слоистых горных пород. За время своего путешествия по Красной планете марсоход обнаружил разные странные объекты в этом регионе планеты.

Например, 7 лет назад Curiosity обнаружил на поверхности Марса темный объект неизвестной природы, который по размеру напоминал мяч для гольфа. После того, как был проведен химический анализ этого камня, то оказалось, что он содержит много железа, никеля и фосфора. Ученые пришли к выводу, что это железоникелевый метеорит. Такие метеориты уже находили на Марсе, но данный камень, который получил название «Egg Rock», ученые впервые изучили подробно.

Немного раньше, а именно 9 лет назад, марсоход обнаружил на Красной планете очень большой метеорит размером в 2 метра, который получил название «Lebanon I», а также меньший метеорит, который назвали «Lebanon II».

Ученых озадачил тот факт, что действительно большой метеорит не распался на части во время вхождения в атмосферу Марса. Кстати, самый большой метеорит, который обнаружили на Земле, называется Гоба и его размер составляет 2,7 метра. Ученые считают, что во время вхождения в атмосферу Земли, космический камень замедлился и упал на поверхность в Африке с такой скоростью, которая не позволила ему развалиться на части.

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