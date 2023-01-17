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Президент Литвы: Путин в отчаянии

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  • 17.01.2023, 11:50
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Президент Литвы: Путин в отчаянии
Гитанас Науседа

Диктатор осознает, что ошибся в своих расчетах по войне.

В швейцарском Давосе открылся Всемирный экономический форум – второй после начала полномасштабной войны в Украине.

Во время своего выступления президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Владимир Путин осознает, что ошибся в своих расчетах по войне в Украине.

«Путин отдает себе отчет, что он ошибся в своих прогнозах. Он в отчаянии. Это означает, что он может сконцентрировать все усилия и ресурсы своей огромной страны, игнорируя экономические проблемы общества. Это специфическая черта тоталитарных режимов: они могут игнорировать потребности людей и несут все на алтарь войны», – сказал президент Литвы.

При этом он подчеркнул, что верит в победу Украины.

«Это будет победа не только для Украины, но и для всех нас», - сказал Науседа.

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